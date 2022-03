Coupe Davis: "Dernière saison" pour Noah, qui retient Tsonga-Pouille-Gasquet

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, spécialistes du double, complètent le groupe, qui compte désormais cinq joueurs, selon le nouveau règlement entré en vigueur cette saison.

Noah a profité de l'annonce de sa sélection pour révéler qu'il vivait son ultime campagne à la tête des Bleus.

"En ce qui me concerne, quelle que soit l'issue de cette saison, c'est ma dernière saison", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique.

"Il était très clair avec le président (de la FFT) que, pour moi, c'était saison après saison. Je pense que trois ans c'est très bien, je n'ai jamais fait plus que ça", a-t-il expliqué, évoquant "d'autres projets de vie".

Redevenu capitaine de l'équipe de France en 2015, Noah l'a conduite jusqu'à la conquête d'un dixième Saladier d'argent aux dépens de la Belgique, en novembre à Lille. Une victoire que la France attendait depuis 2001.

Devant lui désormais, un nouveau défi: se retirer sur un doublé.

"Je pense qu'on a l'équipe pour le faire", a-t-il estimé.

"J'ai beaucoup d'espoirs, je crois en mon équipe. Comme l'année dernière, je pense qu'on a un bon coup à jouer cette saison. Si on joue à notre niveau, on peut gagner. Je rempile uniquement pour ça. Si jamais ça ne se passe pas comme on le rêve, comme on l'espère, il sera temps de passer à autre chose", a conclu Noah.

A LIRE AUSSI.

Coupe Davis: et si Yannick Noah tentait le doublé...

Coupe Davis: Noah laisse Monfils au piquet

Michel Sardou: "Je ne suis pas l'homme de mes chansons"

Tennis: Mahut/Herbert forfait au Masters, incertitude pour la Coupe Davis

Fed Cup: l'échange se tend entre Garcia et la Fédération