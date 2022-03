Caen. De nouveaux locaux pour le centre anti-douleur de Caen

Le professeur Xavier Troussard a rendu hommage lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Centre d'évaluation et de traitement de la Douleur de Caen (Calvados), mercredi 17 janvier 2018, " à la transversalité et à une prise en charge optimale des patients ". Il a rappelé, " l'importance de l'évaluation et du traitement de la douleur pour les médecins, mais surtout pour les patients ".

4 000 consultations par an

Le centre est installé sur le site de l'hôpital Clemenceau. L'équipe y assure plus de 4 000 consultations par an et un suivi de de 1 400 patients souffrant de douleurs chroniques. Les nouveaux locaux de 340 m2 permettront de poursuivre et d'améliorer "un travail pluridisciplinaire complexe" selon le directeur du CHU, Christophe Kassel. Le CHU est un pivot caennais, l'un des seuls établissements en France, avec le CHU de Rouen, à accueillir les enfants, en plus des adultes, au sein de son CETD.

Pratique. C.H.U. HÔPITAL CLEMENCEAU,Centre anti-douleur,Avenue Georges Clémenceau, 14033 CAEN CEDEX 5, Tél. 02 31 27 25 22

