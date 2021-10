Caen. Immobilier : Caen la mer Habitat réduit au maximum la consommation d'énergie

Dans l'appartement de Danièle Larchevêque, la température ambiante est de 22 degrés. "L'hiver dernier je n'ai pas chauffé mon appartement. Cette année, je chauffe un peu uniquement quand il fait trop humide", précise cette habitante de la résidence du Clos-Joli construite par le bailleur social Caen la mer Habitat.

Le chauffage, un outil d'appoint

Livrée en février 2014, la résidence respecte la norme thermique RT 2012. L'objectif est de limiter la consommation d'énergie à un maximum de 50 kW/an. "Dans la résidence, le chauffage est collectif mais chaque occupant peut ensuite le régler individuellement", explique Denis Brochard, directeur du développement et du patrimoine à Caen la mer Habitat, dans les immeubles la consommation d'énergie représentait les 2/3 des charges locatives, aujourd'hui c'est 40%". Au moment de la construction, l'accent est mis sur l'isolation et l'étanchéité des logements. "Nous avons par exemple un double vitrage avec du gaz entre deux vitres ou encore une entrée d'air au-dessus des fenêtres avec une lame qui s'ouvre en fonction du taux d'humidité. Ce sont des appartements construits pour notre région". Les résidences les plus récentes vont au-delà de la norme RT 2012 puisque dans la résidence Calmette, la consommation d'énergie est de 11 kW/an. "Le chauffage va devenir pratiquement un outil d'appoint", ajoute Denis Brochard.

Réhabilitation d'anciens logements

Caen la mer Habitat réhabilite ses anciens logements sociaux pour éviter les gouffres thermiques. Ainsi à la Folie-Couvrechef la consommation d'énergie était de 230 kW/an, elle est passée à 80. "Nous avons procédé par de l'isolement par l'extérieur avec des bardages en bois et du polystyrène ainsi que l'isolation des combles". 400 logements de Caen la mer Habitat vont être en réhabilitation thermique en 2018.