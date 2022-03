Trio magique. Tango pour marionnettes à Hérouville Saint-Clair

Lorsque la musique s'associe au chant, à l'illusionnisme et la ventriloquie, cela donne un trio magique. La chanteuse ventriloque et illusionniste Ana Norro et le musicien Laurent Letassey, présentent un concert théâtralisé de marionnettes chanteuses au conservatoire d'Hérouville Saint-Clair (Calvados).

La mission de ce trio : transporter le public dans l'univers du tango. Associé à une technique de ventriloque exceptionnelle, le spectacle propose à la fois des arrangements personnels mais aussi des compositions modernes.

Un moment pour réfléchir

Clou du spectacle : la représentation sera suivie d'une conférence. Animé par l'association Tempo Tango, ce moment permettra de tout savoir sur le tango. L'accès est libre et chacun pourra poser ses questions et débattre autour de cette danse née à la fin du XIXe siècle.

Pratique. Jeudi 25 janvier à 20h pour le concert et vendredi 26 janvier à 18h30 pour la conférence. Auditorium du Conservatoire d'Hérouville Saint Clair. Réservations au 02 31 46 27 29.

