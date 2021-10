La nouvelle émission diffusée par M6 ce soir est un plagiat selon Julien Courbet.

Il y a du nouveau ce soir sur M6 avec "On ne choisit pas ses voisins" avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza dans le rôle de médiateurs. Du nouveau ? Pas vraiment selon Julien Courbet qui accuse M6 d'avoir copié l'une de ses émissions déjà diffusé sur TF1 fin 2010. Souvenez vous de "Vont-ils se mettre d’accord" avec Henri Leconte. Le projet avait d'abord été proposé à M6 début 2010, Julien Courbet avait proposé ses idées, et finalement, la signature du contrat n'arrivant pas, c'est TF1 qui a signé. Selon Courbet, toutes les idées proposées sont dans le programme de ce soir. Faites vous votre propre opinion en regardant ci-dessous un petit montage qui permet de comparer les deux programmes. "On ne choisit pas ses voisins", c'est à 22h30 sur M6.

A noter également ce soir, l'absence prolongée de Jean-Luc Delarue de l'antenne de France 2. Son magazine "Réunion de famille" est toujours suspendu et la chaîne programmera deux épisodes de la série FBI Portés disparus à partir de 23h45 pour le remplacer. Aucune date de retour n'est annoncée pour l'animateur toujours hospitalisé en raison d'une occlusion intestinale depuis le 17 novembre.

