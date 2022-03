Ligue 1: un choc Lyon-PSG, Bordeaux en plein chambardement

. Après les sifflets

Le PSG se rend à Lyon, après la surprenante scène de mercredi contre Dijon (8-0) au Parc des Princes. Malgré les quatre buts de Neymar et sa prestation étincelante, des supporters ont sifflé le joueur brésilien, lui reprochant de ne pas avoir laissé à Edinson Cavani un penalty qui aurait pu en faire le meilleur buteur de l'histoire du club. Avec 156 buts toutes compétitions confondues, "Edi" est en effet à égalité, avec la star suédoise Zlatan Ibrahimovic (au PSG de 2012 à 2016).

Pour battre ce fameux record et oublier cette polémique, il ne lui reste plus qu'à marquer à Lyon. Ce déplacement au Parc OL est une bonne manière de monter en puissance et de se jauger, à moins d'un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Toujours convalescent après sa blessure à un mollet, Thiago Motta ne sera pas dans le groupe parisien pour cette affiche de la Ligue 1, a annoncé Unai Emery.

Les Lyonnais et leur fer de lance Nabil Fekir ont signé un très bon match à Guingamp mercredi (2-0) et rêveraient d'en faire autant devant leur public. A l'aller, les hommes de Bruno Genesio avaient fait jeu égal avec les Parisiens avant de céder par deux fois dans le dernier quart d'heure. En cas de défaite, les Lyonnais pourraient perdre leur place sur le podium, en fonction des résultats de Marseille et de Monaco.

. Après Gourvennec

De son côté, Bordeaux se rend à Nantes pour tenter de sortir la tête de l'eau après sa défaite (0-2) à domicile face à Caen. Une énième contre-performance qui a coûté sa place au coach Jocelyn Gourvennec et a précipité la résiliation de contrat du capitaine Jérémy Toulalan, à la demande de ce dernier.

Vendredi, le président des Girondins, Stéphane Martin, a expliqué "continuer à réfléchir" pour trouver un successeur à Gourvennec, en espérant une arrivée rapide, "ce week-end ou en début de semaine prochaine".

En attendant, c'est Éric Bedouet, fidèle technicien du club depuis 20 ans, qui assurera l'intérim samedi à Nantes. Et il aura fort à faire pour venir à bout des hommes de Claudio Ranieri, frustrés après leur match nul (1-1) concédé dans les ultimes secondes à Toulouse mercredi.

En cas de défaite, les Canaris pourraient voir Nice revenir au même nombre de points. Les Aiglons reçoivent Saint-Étienne, une tâche qui ne sera pas forcément simple face à une équipe stéphanoise revancharde après sa déroute à Metz (0-3) lors de la précédente journée.

Monaco, qui a perdu sa place sur le podium après un match nul face à Nice (2-2) mardi, aura pour sa part l'opportunité de reprendre son bien dimanche à domicile face à Metz, si Lyon perd contre Paris. Les joueurs de Léonardo Jardim ont besoin d'engranger des points avant deux prochaines journées de championnat délicates, d'abord à Marseille puis à domicile face à Lyon.

Programme de la 22e journée:

vendredi

Caen - Marseille 0 - 2

Samedi

(17h00) Nantes - Bordeaux

(20h00) Amiens - Guingamp

Montpellier - Toulouse

Rennes - Angers

Strasbourg - Dijon

Troyes - Lille

Dimanche

(15h00) Nice - Saint-Etienne

(17h00) Monaco - Metz

(21h00) Lyon - Paris SG

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco et Marseille, extérieur jour ou nuit ?

Ligue 1: Monaco freiné, Marseille motivé, Lille "Galtierisé"

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue 1: Monaco s'enhardit, Nantes ramollit

Ligue 1: Monaco freiné par les Verts, de l'oxygène pour Lyon et Genesio