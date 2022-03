Falaise. Calvados : il harcèle son ex-femme et son nouveau compagnon

Un quadragénaire a été jugé en son absence, jeudi 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché, menaces de mort réitérées à l'encontre de son ex-compagne et de son ami durant l'année 2017. S'y ajoutent des actes de violences envers ce dernier mardi 28 novembre 2017 à Falaise au sud de l'agglomération.

Alternances de suppliques et de menaces

Durant quasiment un an, l'homme va harceler son ex-compagne, alternant suppliques et menaces de mort par SMS (700 en deux mois). Il se poste aussi devant son domicile ou son lieu de travail, criant : "Redonne-moi une chance", suit "Je vais te le faire payer" et "je suis toujours amoureux de toi" précède "Je vais te saigner". Aux enquêteurs, il affirme qu'elle ne respecte pas les droits de visite et qu'il se fait du souci pour sa fille. De plus, le fait qu'elle soit retournée avec l'homme qu'elle avait quitté pour lui le plonge dans l'incompréhension.

Déjà condamné pour violence conjugale

Mardi 28 novembre 2017, il attend l'homme à sa sortie de travail et lui assène un coup de poing en plein visage. La conséquence en sera un mois d'arrêt maladie pour cause d'anxiété. "Il s'imagine que je veux prendre sa place auprès de son enfant mais je n'en ai jamais eu l'intention", affirme la victime. Le prévenu est connu de la justice pour des délits liés à l'alcool et pour violences envers une ancienne compagne.

Stratégie d'évitement invivable

Le procureur requiert quatre mois de prison ferme, reconnaissant que les victimes sont dans une stratégie d'évitement qui n'est pas vivable : "Ils sont constamment épiés et menacés". L'avocat de la défense concède que son client doit soigner sa dépendance à l'alcool afin de pouvoir voir sa fille et participer sereinement à son éducation.

Il écope de six mois de prison avec sursis, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, d'une obligation de soins, d'une interdiction de contact avec les victimes (hormis pour voir son enfant). Il devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à son ex-compagne ainsi que 500 euros de frais de justice et 300 euros d'amende.

