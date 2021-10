Caen. Parricide, viols et braquage devant les Assises du Calvados

Lundi 29 et mardi 30 janvier 2018, un serrurier de 31 ans sera jugé pour viol. Des faits qui se seraient déroulés en 2011 à Lisieux. Sa victime : son ex-compagne. L'accusé encourt quinze ans d'emprisonnement.

Mercredi 31 janvier, jeudi 1er et vendredi 2 février 2018, c'est une femme de 58 ans qui sera présentée à la justice pour la seconde fois, en appel. À 58 ans, elle est poursuivie pour meurtres sur ascendants. En janvier 2014, au Vicel près de Barfleur (Manche), elle avait été arrêtée après la découverte des corps sans vie de son père et de sa mère. Niant la préméditation, elle avait toutefois reconnu les étouffements de ses parents. En avril 2017, elle avait été condamnée à dix ans de prison. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Braquage et viols

Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 février 2018, la Cour d'assises des mineurs examinera une affaire mettant en cause quatre jeunes hommes aujourd'hui âgés de 21 à 25 ans. Ils sont accusés d'être les auteurs d'une tentative de vol avec arme dans un supermarché de Caen en 2014 et du braquage d'une bijouterie à Vimoutiers (Orne). Tous ont reconnu les faits.

Lundi 12 et mardi 13 février 2018, un homme de 53 ans comparaîtra, en appel, pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. En mai 2011, ce sont les déclarations d'une de ses nièces au commissariat de Cherbourg (Manche) qui ont conduit à son interpellation. Des faits survenus depuis l'âge de ses 9 ans. Sa sœur, entendue par les enquêteurs, indiquait avoir été également victime d'abus sexuels. En première instance, en mars 2017, l'accusé avait écopé de huit ans d'emprisonnement.

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 février, un homme de 40 ans condamné à six ans de prison par la cour d'assises de Maine et Loire en 2017 sera jugé en appel pour viol et agression sexuelle. En 2014, un homme l'avait accusé de lui avoir administré du GHB (communément appelée drogue du violeur) et s'être réveillé sans aucun souvenir de la soirée.

