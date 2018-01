Assises de l'Orne : quatre affaires à juger

Quatre affaires à juger. C'est le programme de la première session 2018 des Assises de l'Orne, du lundi 15 au vendredi 26 janvier 2018.

Lundi 15 janvier 2018 s'est ouvert la première session 2018 de la Cour d'Assises de l'Orne, à Alençon. Quatre affaires seront examinées jusqu'au vendredi 26 janvier 2018.

Lundi 15 et mardi 16 janvier 2018, un homme comparaissait pour viols commis par une personne étant ou ayant été concubin de la victime. Des faits commis à Alençon entre 2013 et 2015 puis entre 2015 et 2016 à Pacé.

Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018, c'est pour viol incestueux sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans et tentative de viol que sera jugé un homme. Des faits survenus à Rémalard entre 2000 et 2005.

Roué de coups à Livarot

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 janvier 2018, deux accusés comparaîtront en appel. Ils sont poursuivis pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sous leurs coups, un homme de 40 ans avait perdu la vie à Livarot, dans le Calvados, en février 2015.

Enfin, jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018, un homme doit être poursuivi pour viol et atteintes sexuelles de nature incestueuse sur mineure de moins de 15 ans et par ascendant, entre 2011 et 2016 à Necy.

