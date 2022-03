Rouen. Football (Ligue 2) : folle victoire de QRM à Bourg-en-Bresse !

Une faille dans l'espace-temps sur la planète football. Le mardi 16 janvier 2018, sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, Quevilly Rouen Métropole s'est offert une fin de match de pure folie, comme le football en offre rarement. En l'espace de 13 minutes, les Rouges et Jaunes sont passés de menés 2 à 1 et distancés dans la lutte pour le maintien à une victoire 5 à 3 et plus que jamais en vie dans cette Ligue 2.

Pourtant, tout avait mal commencé pour QRM et, à l'abord des dix dernières minutes, les Normands menaçaient de retomber dans leurs travers après avoir offert deux buts sur un pénalty puis sur une frappe déviée. Mais ce QRM là ne pouvait pas se résoudre à laisser filer la victoire. Romain Basque avait égalisé une première fois. Puis Yannick Mamilonne a surgit, à la limite du hors jeu, pour ramener les Normands à deux partout et lancer le festival offensif de la fin de match.

La victoire au bout du suspense

Moins de deux minutes plus tard, QRM est même passé devant grâce à un pénalty de Romain Basque. Un avantage de courte durée puisque Pierre-Charles a ramené les Bressans à hauteur à trois minutes du terme. Les deux équipes se dirigeaient alors vers le match nul. Mais c'était sans compter sur Yannick Mamilonne, le héros du soir, qui redonnait l'avantage aux siens d'une tête au second poteau sur un long coup-franc (4-3). Et cette fois, QRM s'est accroché pour ne pas laisser les locaux revenir au score. Mieux, les Normands sont parvenus à tuer le match dans les dernières secondes sur un but de Taufflieb.

Au terme de 13 dernières minutes complètement folles, QRM s'impose finalement 5 à 3. Grâce à ce succès, les hommes de Manu Da Costa passent devant leur adversaire du soir et se retrouvent 18ème au classement. Actuellement barragistes, ils quittent donc la zone rouge pour la première fois depuis fin septembre. Surtout, ce match peut servir de détonateur pour la fin de saison, à commencer par la réception du Gazélec Ajaccio, à Diochon, le vendredi 19 janvier 2018.