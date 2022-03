Saint-Laurent-de-Cuves. Manche : Shaka Ponk rejoint la programmation de Papillons de nuit

Shaka Ponk, vendredi 18 mai

Dire que ce retour est attendu serait un euphémisme… Six ans après son dernier passage à Papillons de Nuit (P2N) et quatre depuis son précédent album, le combo electro-rock qui avait mis le feu aux scènes du pays fait son comeback. Derrière la puissance du show et les guitares acérées, se cache une autre facette de sa créativité qui émerge dans son nouvel album, que la bande viendra présenter à P2N.

Django Django et HMLTD, samedi 19 mai

Dans la jungle musicale, les quatre aventuriers de Django Django jouent avec les territoires inexplorés pop et electro pour nous emmener loin des sentiers battus. Quand à HMLTD, " radical ", " explosif "… les adjectifs pour qualifier cet ovni londonien ne font pas dans la dentelle, et sa musique non plus !

Rilès et Lee Fields & The Expressions, dimanche 20 mai

Rilès est un autodidacte hyperactif, rappeur à l'américaine et star des réseaux sociaux ; le défi est grand pour lui qui part à la conquête des scènes ! De son côté, Lee Fields a touché à tous les registres imaginables, du blues des Etats du Sud au funk en passant par des collaborations avec Martin Solveig ou encore les Black Keys.

Pratique. Festival Papillons de Nuit, les 18, 19, et 20 mai 2018 à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche). Plus d'infos sur papillonsdenuit.com

A LIRE AUSSI.

NTM, Bernard Lavilliers, Gauvain Sers, Jake Bugg... les premiers noms du festival Papillons de Nuit