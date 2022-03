Rouen. Parcoursup : comment ça marche ? Mode d'emploi en Normandie

C'est le grand jour, lundi 15 janvier 2018, pour la flambant neuve plateforme post bac baptisée Parcoursup. Pendant cette première semaine de mise en service, les futurs bacheliers vont pouvoir naviguer sur ce portail qui remplace la très critiquée Admission post bac (APB).

Ils ne pourront s'inscrire et commencer à entrer leurs vœux qu'à partir du lundi 22 janvier 2018.

Dix vœux au lieu de vingt-quatre

Pour y voir plus clair, Martial Salvi, responsable du service académique d'information et d'orientation de l'académie de Caen, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest lundi 15 janvier 2018.

Martial Salvi, responsable du service académique d'information et d'orientation de l'académie de Caen

"Avec Parcoursup, on passe de 24 à 10 vœux avec des possibilités de faire des "sous-voeux". Ces dix vœux sont valables pour l'ensemble des formations, mais il est possible de faire dix autres vœux pour l'apprentissage", commente le responsable académique qui est aussi revenu sur le nouvel accompagnement qu'implique la mise en place de Parcoursup : "Les professeurs vont devoir analyser chaque vœu à travers différents critères. Et puis les équipes d'établissement auront le même travail à faire pour voir si le dossier scolaire peut correspondre aux vœux de l'élève."

Qu'est-ce que le "oui si" ?

Les postulants en licence recevront plusieurs types de réponse : "oui" validant la candidature, "en attente" notamment pour les filières en tension, mais aussi un "oui si".

"Il sera proposé dans les cas où il y a un écart entre le profil de l'élève et ce qui est attendu dans la formation. On considère dans ce cas que l'élève n'a pas les pré-requis nécessaires et on accepte de le recevoir en licence, mais avec un aménagement pédagogique particulier." Il ne sera pas utilisé à l'université de Caen.



