Un nouveau festival dans la région !

Nouveau venu sur la scène des festivals bas-normands, RIRE & POP propose un rendez-vous unique, convivial, familial et de partage mêlant humour et musique.



Au programme, les humoristes de « Juste pour Rire »: Christophe Alévêque le jeudi 14, Elisabeth Buffet le vendredi 15 et samedi 16 juin Max Boublil.



De la musique avec de nombreux groupes samedi et dimanche dont De Palmas, Inna Modja, Plastiscines, Aurélie Cabrel, Lussi in the sky, Starliners, Hushpuppies, Namaste...



Début des réservations ce samedi: http://www.festivalrireandpop.com/billeterie