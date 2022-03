Caen. "Sport et femmes", une thématique très en vogue et défendue par Béatrice Barbusse

Tantôt les baskets aux pieds, tantôt sur les bancs de l'Université, poste d'enseignante-chercheuse oblige, Béatrice Barbusse est l'une des figures symboliques du sport féminin en France. Après avoir mis un terme à sa carrière handballistique de haut niveau, à l'âge de 30 ans, elle a été précurseur de l'arrivée des femmes à la tête d'un club sportif professionnel masculin. Présidente du club de handball d'Ivry de 2007 à 2012, Béatrice Barbusse a ensuite écrit un livre titré "Du sexisme dans le sport" quatre ans plus tard, avec l'objectif de faire changer les mentalités de la société française.

"Je voulais marquer les esprits"

"J'ai subi du sexisme ambiant pendant presque quelques années en tant que dirigeante d'un club masculin. Je tenais un journal de bord et cela m'a donné envie d'écrire ce livre. Mais malgré tout, il a fallu attendre du temps avant que je puisse le faire, car j'ai vécu des choses abominables". Une expérience personnelle qui en aura été l'élément déclencheur, Béatrice Barbusse se bat pour l'égalité hommes-femmes et particulièrement dans le sport. "Je ne supporte pas l'injustice, le fait qu'un être humain soit moins bien traité qu'un autre. Et ce phénomène était soit méconnu, soit dénié. Aucune femme n'osait dire les choses publiquement. J'ai pris un risque au vu de ma position dans le milieu sportif mais je ne regrette pas, il faut que ce livre serve", conclut-elle. Destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes, ce livre donne en tout état de cause, une bonne leçon aux jeunes générations à venir...

