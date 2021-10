Lors d'inspections menées les 3 et 20 novembre derniers, les inspecteurs de l'Urssaf se sont apperçus que trois salariés n'étaient pas déclarés, et qu'en plus de leur emploi, ils cumulaient leurs allocations chômage.

Les responsables des entreprises concernées encourent jusqu'à trois ans de prison et 45 000€ d'amende.