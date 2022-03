Opposé au "pillage", Le Maire dit refuser "beaucoup" d'investissements chinois en France

Interrogé en marge de la visite du président Emmanuel Macron en Chine pour savoir si son ministère examinait à la loupe les projets des entreprises chinoises en France, M. Le Maire a répondu: "Oui, et j'en refuse beaucoup". "On accepte des investissements sur le long terme et pas des investissements de pillage", a-t-il assuré.

A LIRE AUSSI.

L'ouragan Maria fait 18 morts dans les Caraïbes, Porto Rico "anéanti"

Libye: une imposante cité romaine protégée par des volontaires

Venezuela: le recours aux tribunaux militaires contre des civils dénoncé

Le président élu gambien Adama Barrow sera investi comme prévu jeudi prochain

"Tempête du siècle", Maria dévaste Porto Rico