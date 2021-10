Les sorties cinéma du mercredi 23 novembre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*L'art d'aimer



Comédie française avec François Cluzet, Julie Depardieu...



Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une musique particulière. Elle est pour chacun différente et peut survenir à des moments inattendus...





*Tous au Larzac



Documentaire français



La lutte des paysans du Larzac contre l’Etat pour sauver leurs terres. Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux. Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment : jamais ils ne cèderont leurs terres. Bientôt des centaines de comités Larzac naitront dans toute la France... Dix ans de résistance, d'intelligence collective et de solidarité, qui les porteront vers la victoire.





*Mission: Noël les aventures de la famille Noël



Film d'animation



Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant une technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois,un enfant a été oublié ! C’est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des cadeaux… La mission s’annonce pleine d’aventures !



*Les adoptés



Comédie dramatique française de Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent



1er film de la jeune actrice.

Une famille de femmes que la vie a souvent bousculée mais qui est parvenue avec le temps à apprivoiser les tumultes. Mais cette famille devra se réorganiser lorsque l'une d'elles tombe amoureuse. La mécanique de l'adoption devra à nouveau se mettre en marche forçant chacun à prendre une nouvelle place...

Découvrez aussi à l'affiche à partir d'aujourd'hui:

*L'or noir de Jean Jacques Annaud

*Les immortels avec Mickey Rourke

*Time Out avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried

* Le casse de Central Park de Bret Rattner avec Ben Stiller et Eddie Murphy







Le coup de coeur de Geneviève va au film "L'art d'aimer". Ecoutez sa réaction et le programme et les animations à venir (rencontres avec des réalisateurs notamment)au Café des images :

Café des images, 4 square du théâtre, 14200 Hérouville Saint Clair Tél : 02.31.45.34.70





Programme à retrouver en téléchargement à la fin de cet article et aussi sur www.cafedesimages.fr