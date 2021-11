A voir : Les sorties cinéma du mercredi 11 avril

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Le roi Lion 3D



Film d'animation Disney



18 ans après, la magie du dessin animé agrémenté de beaux effets 3D

Radiostars

Comédie française avec Clovis Cornillac et Manu Payet

En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux.

Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de plein fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes.

Blanche Neige

Film fantastique américain avec Julia Roberts

Le célèbre conte revisité en film avec Julia Roberts dans le rôle de la méchante belle-mère.

Battleship

Film d'action américain avec Taylor Kitsch et Rihanna

Film inspiré du jeu de société "la Bataille navale"

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable.

Qui sont-ils ? Que faisaient-ils, cachés depuis si longtemps au fond de l’océan ? La bataille pour sauver notre planète débute en mer.

A Pas de loup



Film familial franco-belge



Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une petite fille comme les autres qui croyait être invisible aux yeux de ses parents. Pour en être bien certaine, elle décida de disparaître. Ce qui aurait pu mal se terminer se transforma en une aventure extraordinaire, une quête d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé.

Nana



Film dramatique français



Nana a quatre ans et vit dans une maison de pierres par delà la forêt. De retour de l’école, une fin d'après-midi, elle ne trouve plus dans la maison que le silence. Un voyage dans la nuit de son enfance. Le monde à sa hauteur.

Geneviève Troussier, la programmatrice du café des images nous a présenté son coup de coeur en rouge (A pas de loup). Elle nous parle également des sorties nationales et de la programmation à Hérouville Saint-Clair (player en bas de l'article)



"Café des images" 4 square du Théâtre 14200 Hérouville St Clair 02.31.46.96.80



Programme complet à retrouver sur www.cafedesimages.fr