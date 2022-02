Caen. Calvados : en état d'ivresse, il blesse sérieusement son ami

Mercredi 3 janvier 2018, un homme âgé de 42 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Devant répondre de violence sur une personne la conduisant à une incapacité de travail, ceci en octobre 2017, il ne s'est pas présenté à l'audience.

Sérieusement "amoché"

Vraisemblablement déjà alcoolisé, l'homme se rend chez son ami qui vit avec sa mère âgée, absente ce soir-là, pour lui reprocher de mal s'occuper d'elle. Ils boivent probablement quelques verres ensemble avant qu'une violente dispute n'éclate. Au vu du certificat médical, le visiteur s'est acharné sur sa victime l'amochant sérieusement (visage extrêmement tuméfié). Cinq jours d'incapacité totale de travail lui sont prescrits. Les médecins se montrent inquiets quant à l'état de l'un de ses yeux.

L'agresseur conteste les faits

Aux enquêteurs, l'agresseur affirme avoir quitté l'appartement avant les faits. Mais les déclarations de la victime sont corroborées par le voisinage qui l'a entendu hurler : "Lâche moi !", tandis qu'un autre répondait : "Ferme ta gueule !"

Le prévenu a déjà été condamné cinq fois pour des délits relatifs à l'alcool. L'avocat de la partie civile sollicite 2 500 euros de dommages et intérêts, la victime ayant failli perdre un œil est traumatisée et craint de croiser son agresseur.

Pour le procureur la culpabilité du prévenu ne fait aucun doute. Une peine de prison avec sursis est requise ainsi qu'une interdiction de contact.

Au final l'homme écope de six mois de prison avec sursis, de 2 500 euros de préjudice physique et moral et de 600 euros de frais de dossier.

