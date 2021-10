Cherbourg : la CCI appelle les commerçants à la vigilance

Une nouvelle fois, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg-Cotentin appelle les commerçants à la plus grande vigilance avant de signer tout engagement pour des contrats de prestations de services : publicité dans des guides ou des annuaires non connus ou répertoriés comme tels, prestations d'assistance informatique…

A plusieurs reprises, des commerçants ont été sollicités par des démarcheurs peu scrupuleux quant à leurs méthodes de démarchage : appel à cotisation annuelle (par fax), mensonge sur commande préexistante, objet et clauses du contrat particulièrement flous, tromperie sur le nombre et le coût des prestations, par ratures et/ou ajouts en bas de page après signature, conditions de vente en très petits caractères rendus illisibles par la transmission du contrat par fax, enlèvement immédiat des chèques post-datés par porteur spécial, non-respect des échéances décalées, tarif prohibitif etc…

Autant d'éléments et de pratiques douteuses qui incitent à la plus grande prudence quant à la conclusion d'un contrat en cinq minutes, proposé par téléphone, par fax, sans avoir ni rencontré le démarcheur, ni vu l'annuaire ou le guide en question !

Il n'en reste pas moins vrai qu'il appartient au commerçant lui-même de porter plainte auprès de la gendarmerie lorsqu'il s'estime victime d'escroquerie. Car, c'est l'accumulation des plaintes et leur contenu qui permettront aux autorités compétentes de vérifier la réalité et la gravité des délits susceptibles d'être sanctionnés pénalement et de mettre ainsi un terme à de tels agissements.