Trump: les discussions entre Séoul et Pyongyang sont "une bonne chose"

"Avec tous ces +experts+ ratés qui donnent leur avis, quelqu'un croit-il vraiment que des discussions et un dialogue auraient lieu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud si je n'étais pas ferme, fort et prêt à engager toute notre +puissance+ contre le Nord"?, a-t-il écrit dans un tweet. "Ce sont des idiots, mais les discussions sont une bonne chose!", a-t-il ajouté.

Trump maintient la pression sur la Corée du Nord, se dit prêt à frapper

