Jugé pour atteintes sexuelles

Avec un an d’avance, celle-ci n’obtient plus que des notes moyennes et se montre nerveuse. Dans le journal intime de son enfant, elle découvre que cette dernière est tombée amoureuse d’un homme de 27 ans, marié et père de deux enfants. Selon son récit, s’en sont suivies des caresses, des embrassades furtives dans les caves de l’immeuble et divers rendez vous, du mois de juin 2010 à janvier 2011. La mère décide de porter plainte. A l’audience du jeudi 17 novembre, le prévenu, qui répond d’atteinte sexuelle sur mineure, “jure” au président qu’il n’a jamais touché la jeune fille. Il se défend seul : “C’est elle qui me poursuivait. Je ne l’ai vue qu’une seule fois pour l’engueuler et lui dire que si elle continuait à me suivre, j’irai la dénoncer à son père. C’est un complot de jeunes filles qui veulent se venger. J’aime ma femme et mes enfants”. Le président le somme alors d’arrêter de jurer. Les amies de la victime ont parlé des confidences que la jeune fille leur faisait. Elles l’avaient mise en garde sur les intentions d’un homme de cet âge : “C’est pour le cul”.

Doux mois avec sursis

Dans cette affaire, la propre femme du prévenu, âgée de 20 ans, et qui a rencontré son époux alors qu’elle était âgée de treize ans, affirme, en audition, que les faits allégués sont “vraisemblables” ! Le tribunal souligne par ailleurs que la jeune filles n’a pu “fabriquer” son journal intime de toutes pièces. Le père de famille a finalement été condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 1 000 € aux parents de la jeune fille et 1 000 € à la victime, en plus des 450 € de frais de procédure. Seule réaction du prévenu à l’énoncé du verdict : “De toute façon, j’ai pas d’argent”. “Il va falloir vous mettre à travailler”, lui a répondu le président.