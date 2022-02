Caen. Des activités physiques et cérébrales pour bien vieillir en Normandie

Stimuler son cerveau et son corps pour favoriser le bien-être. Ce conseil est valable à tout âge mais peut-être plus pour les seniors. L'étude Silver Santé Study qui étudie l'impact de la médiation et de l'apprentissage de l'anglais sur le bien-être et la santé mentale des personnes âgées a commencé en janvier 2017 dans les locaux de Cycéron à Caen (Calvados). "Le but est de voir l'impact sur le cerveau des exercices cognitifs sur les seniors", explique Gaël Chételat qui coordonne l'étude.

Faire des activités à tout âge

Si on sait qu'une activité physique et cérébrale permet de rester en bonne santé lorsqu'on est jeune, elle vaut également pour les seniors, même s'ils commencent des activités au moment de leur retraite. "Avec l'âge, on peut se sentir stressé, anxieux de se voir vieillir, d'être touché par des maladies. Il peut y avoir une perte de confiance en soi", explique Gaël Chételat. Les activités permettent d'améliorer le fonctionnement cérébral, de favoriser un meilleur sommeil et d'éviter le développement de certaines maladies.

À la recherche de seniors

"Deux groupes de seniors ont déjà intégré l'étude depuis un an. Le 16 janvier nous faisons une dernière conférence pour recruter un troisième groupe". En tout 126 personnes de 65 ans et plus doivent y participer. Elles vont suivre des cours d'anglais et faire de la méditation de manière intensive. "En parallèle, nous avons six experts qui ont médité toute leur vie. Ça va nous permettre de voir la différence sur la préservation et le vieillissement du cerveau", conclut Gaël Chételat.

Qui peut participer ? Hommes ou femmes de 65 ans et plus habitant à Caen ou son agglomération. Il faut être à la retraite depuis au minimum un an, n'avoir peu ou pas du tout pratiqué la méditation, ne pas parler couramment l'anglais et être disponible. La durée de participation est au maximum de 24 mois dont 18 mois d'entraînement avec un cours par semaine.

Pratique. Conférence le mardi 16 janvier 2018 à 17h30 au Pôle de formation et de recherche en santé, 2 Rue des Rochambelles à Caen. Tél : 02 31 47 02 06