Rouen. Football : un premier départ pour lancer le mercato de Quevilly Rouen Métropole

L'effectif est large et la concurrence forcément rude. Certains joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) en font les frais et voient leur temps de jeu stagner. C'est notamment le cas de Michel Ramon, le milieu de terrain arrivé cet été en Normandie depuis Béziers. Parmi les belles surprises du championnat de National l'année dernière, le joueur de 28 ans peine à hausser son niveau de jeu et ne rentre pas dans les plans du coach Manu Da Costa depuis le début de saison.

Deux renforts attendus

Le lundi 1er janvier 2018, quelques heures après l'ouverture du marché des transferts, le club de l'agglomération a annoncé que le joueur sera prêté à Rodez jusqu'à la fin de la saison. Une belle opportunité pour le joueur de gagner du temps de jeu et de convaincre le staff normand ou un autre club de lui donner sa chance à son retour de prêt.

Du côté de QRM, d'autres départs sont envisageables tant l'effectif est large. Manu Da Costa espère l'arrivée de deux renforts, un défenseur central d'expérience et un ailier percutant et décisif pour appuyer Marvin Gakpa et Mathieu Duhamel à la finition.