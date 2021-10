Metallica sur la scène du Stade de France en Juin 2012!

Une tournée européenne à prévoir au cours de laquelle la formation célébrera le vingtième anniversaire de la sortie de son album éponyme, rebaptisé "Black Album" par les fans.



Pour l'instant, une rumeur sur le 12 mai résonne sur le web...La nouvelle n'est pas encore officialisée mais devrait l'être prochainement.



Le Black Album sorti à l'été 1991 reste leur plus gros succès en terme de ventes avec près de 30 millions de copies écoulées à travers le monde. Douze titres dont "Enter Sandman", "Sad But True", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters" et "Wherever I May Roam", exploités en qualité de single.