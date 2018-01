Remise en forme : une coach rouennaise propose des exercices à faire au bureau

La reprise d'une activité sportive fait souvent partie des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Si vous n'avez pas le temps ni l'envie d'aller courir le matin ou de prendre un abonnement en salle de sport, Sarah Lemarcis, coach à Rouen (Seine-Maritime), nous donne quelques idées d'exercices à faire au bureau.

Que ce soit pour éliminer les excès des fêtes ou pour vous remettre au sport, Sarah Lemarcis, coach sportif à Rouen (Seine-Maritime), propose quelques exercices à faire au bureau : devant son ordinateur, en salle de réunion ou bien en attendant le café. "Si on fait bien les exercices cinq fois par semaine, les premiers résultats de tonicité des muscles seront visibles en un mois."

Faire travailler les bras

En attendant qu'une page web s'ouvre, par exemple, on peut faire des "dips". Pour cela, il faut descendre de sa chaise de bureau, que l'on place derrière son dos, poser ses mains dessus, les pieds au sol, et venir descendre puis remonter successivement pendant une trentaine de secondes. Les bras vont ainsi travailler avec le poids du corps.

Renforcer ses abdos

Pas besoin de pousser les meubles pour faire des abdos. Sur sa chaise de bureau, il suffit d'être assis, jambes écartées, et de venir toucher le pied gauche avec la main droite, puis de même de l'autre côté. Entre les deux, il faut revenir avec le dos bien droit.

Muscler les cuisses

Pour faire travailler les cuisses et les fessiers, on peut réaliser des "squats". Un exercice facile à faire en salle de réunion ou au déjeuner. Il faut venir se mettre en bout de chaise, les pieds écartés, se lever et redescendre sur la chaise à plusieurs reprises pendant une trentaine de secondes, voire 45 secondes pour les plus sportifs.

Se sculpter les mollets

Un exercice que l'on peut réaliser un peu partout au travail, à côté de la photocopieuse par exemple. Debout, on s'appuie sur la machine et on vient monter sur les pointes de pied et on redescend à plusieurs reprises pendant 30 secondes, le temps que l'impression soit terminée.

Tonifier tout le corps

Pour terminer les exercices, on vient réaliser du gainage en étant assis sur une chaise. Facile et rapide à faire dans une journée de travail puisqu'il suffit de poser ses avant-bras sur le bureau, ou la chaise si elle a des accoudoirs, et on se met en position droite pendant une trentaine de secondes.

A LIRE AUSSI.

Et 1,2,3... le Japon, adepte des séances de gym au travail