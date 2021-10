Le Conservatoire des arts et métiers caennais adapte ses formations au marché

En matière de formation continue, à quoi sert le CNAM ?

“Nous accueillons des personnes qui souhaitent obtenir des diplômes post-baccalauréat, jusqu’à bac+5 dans la région. Nous offrons aussi la possibilité de se former sur des compétences précises : savoir lire un bilan ou un compte de résultat par exemple... Nous dispensons encore des formations sur mesure qui répondent aux besoins opérationnels de chacun en entreprise.”

Quel est votre public ?

“Nous nous adressons aux salariés qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, comme aux demandeurs d’emploi. Nous essayons de nous adapter au mieux au marché de l’emploi local. La demande de formation s’exprime beaucoup dans les domaines des ressources humaines, de l’informatique ou de la psychologie. L’ergonomie, c’est à dire la posture au travail, figure également parmi les attentes fortes des entreprises qui désirent faciliter le travail de leurs salariés. D’autres formations sont plus traditionnels, comme la comptabilité ou le management.”

Comment vous adaptez-vous à ce public peu disponible ?

“Nous avons développé le e-learning, la formation à distance. Grâce à un dispositif accessible sur internet et à d’autres outils numériques, les enseignements peuvent être suivis à domicile. Une plateforme permet notamment d’obtenir les cours au fur et à mesure de l’avancement de la formation, et des ateliers pédagogiques regroupent les personnes formées, les “auditeurs”, pour confronter leurs problématiques. L’idée n’est pas de dispenser un cours de A à Z, mais de proposer un éclairage sur certaines thématiques.”

Qu’est-ce qui fait votre différence avec d’autres organismes de formation ?

“La période est difficile pour trouver du travail sur le marché. Il faut donc être de plus en plus pointu, opérationnel, et de mieux en mieux formé. A nous d’être innovant pour répondre aux besoins des entreprises. Notre force, c’est la diversité et le panachage de notre équipe pédagogique. Celle-ci est constituée de professionnels en activité comme d’enseignants universitaires. C’est cette variété qui fait la richesse de notre enseignement. Par ailleurs, les crédits que nous obtenons de la Région permettent de faire profiter au plus grand nombre des frais d’inscription limités : on peut passer un mastère pour 130 € !”