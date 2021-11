La Chiffo se diversifie à Caen

La Chiffo a en effet signé mercredi 29 septembre une convention avec la Chambre régionale de l'ameublement de Basse-Normandie et ses succursales départementales. Convention qui scelle l'engagement des deux cents enseignes fédérées à reprendre les vieux meubles de leurs clients, et les donner à La Chiffo. La Chiffo les rénovera et les revendra à d'autres clients.



L'atelier d'insertion emploie aujourd'hui 36 femmes et quelques hommes.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire