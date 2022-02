Mondeville. Calvados : il obtient plus de clémence en s'opposant à une décision de justice

Jeudi 28 décembre 2017, un homme âgé de 28 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols en réunion. Les faits remontent au mois d'août 2015 et ont été commis au centre commercial Carrefour de Mondeville à l'est de l'agglomération.

Il ne conteste pas les faits mais la peine

C'est accompagné de trois comparses qu'il se rend au centre commercial et y dérobe une dizaine d'articles informatiques (dont de nombreux jeux vidéo) pour une valeur de plus de 400 euros. Jugé en son absence en 2016, il se voit condamné par défaut à deux mois de prison ferme. En novembre dernier, il fait opposition de cette décision, ne contestant pas les faits, mais la peine.

Neuf mentions dans son casier et déjà incarcéré

À l'époque, vivant dans la rue, il se laisse entraîner par quelques connaissances. Ensemble ils commettent ces vols à l'étalage. Le casier judiciaire du prévenu ne plaide pas en sa faveur (neuf mentions et de la prison), pas plus que son absence à l'audience. Le verdict du tribunal se montre sévère. Jeudi 28 décembre l'homme explique être stabilisé. Il a quitté le Calvados et ses mauvaises fréquentations pour s'installer dans l'Eure avec sa compagne. Il a également trouvé un emploi.

Le procureur estime cette évolution favorable et requiert deux mois de prison avec sursis.

Par prudence pour l'avenir, la cour le condamne à quatre mois avec sursis.

