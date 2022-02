Ouistreham. Calvados : condamné pour violences en octobre, il se retrouve de nouveau au tribunal

Mercredi 27 décembre 2017, un homme âgé de 46 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des faits de violences en récidive qui ont eu lieu samedi 23 décembre 2017 à Ouistreham. L'homme a été placé sous mandat de dépôt le lundi 25 décembre 2017.

Alcoolisé, il frappe son frère puis son père

Suite à sa condamnation d'octobre 2017, le prévenu a interdiction d'entrer en contact avec sa femme et sa fille aînée auxquelles il a fait subir des violences. Il a par contre le droit de rencontrer sa fille cadette, ce qu'il souhaite faire pour Noël, mais sa femme s'y oppose. Malgré l'injonction de soigner sa dépendance à l'alcool, contrarié, il se met à boire avec excès.

Son frère qui l'a accueilli sous son toit ne supporte pas de le voir dans cet état et une dispute éclate qui se transforme en bagarre. Sommé de quitter les lieux, il bouscule les meubles et prend le volant pour se rendre chez ses parents (avec lesquels il est fâché depuis cinq ans) pour leur demander de l'héberger. Mais quasiment la même scène se reproduit ; il assène deux coups de poing dans le visage de son père.

Placé en garde à vue, il a 0,80g d'alcool par litre de sang.

Prison ferme et suspension de permis

Au vu de la récidive, le ministère public requiert six mois de prison ferme et une annulation du permis de conduire, ce que confirme le tribunal avec une interdiction de repasser le permis avant six mois. S'y ajoutent 50 euros d'amende pour les dégâts occasionnés chez son frère.

