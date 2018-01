Votre horoscope, signe par signe, du lundi 1er janvier 2018

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Journée assez joviale dans l'ensemble. Vous vous laissez porter en toute passivité. Vous serez entouré par ceux qui vous aiment ; c'est une bonne chose.

Taureaux

Vous avez le diable dans la peau. Tout concourt à privilégier le conflit et vous êtes le cœur de celui-ci.

Gémeaux

Il serait bon de songer à vous reposer. Vous êtes claqué ! attention à ménager votre monture. Pourquoi ne pas commencer par une petite diète salutaire ?

Cancer

Vous serez débordé en début de journée. Vous serez sollicité de part et d'autre. Rien ne vous est épargné. On recherche votre présence… on vous aime et c'est excellent.

Lion

Vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes heureux tout simplement. Un nouveau cycle commence et heureux de vouloir découvrir un nouveau chapitre de votre existence.

Vierge

Vous saurez créer un climat de confiance avec vos proches. À la maison, vous aurez l'art et la manière de ménager tout le monde et maintenir une certaine harmonie.

Balance

C'est au tour de Vénus de rejoindre votre sensualité. Vous savez ce qui vous reste à faire. Si vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure, vous allez décupler vos forces.

Scorpion

Vous ferez preuve d'une belle capacité d'adaptation dans les jours qui viennent. Si vous démarrez un nouveau travail vous saurez parfaitement vous intégrer.

Sagittaire

Rien ne saurait vous résister. Dragueur, charmeur et conquérant. On a qu'à bien se tenir.

Capricorne

Vous avez envie de vous évader et de grands départs. Soyez patient votre heure viendra. Toutefois vous avez parfois du mal à prendre une décision.

Verseau

Vous lutterez contre la solitude qui semble vous emprisonner intérieurement. Êtes-vous vraiment objectif ?

Poisson

Journée de choix importants. Il faudra opter au plus vite quant à de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles.