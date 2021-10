Il y avait pourtant un monde d'écart entre le club manchois et le club des Deux Sèvres qui n'évolue " qu'en" Division d'honneur, mais, on le sait, quand il s'agit de Coupe de france, le cartes sont redistribuées et Cherboug a bien failli en faire les frais.

Pourtant à l'abri en menant 2-0, les cotentinois ont vu les chauraisiens revenir à 2-1 puis à 2-2 avant d'accélerer pour aller chercher l'essentiel, c'est à dire la qualification pour le prochain tour...