Hors Normandie. France : La maison la plus chère du monde coûte 275 000 000 €

Réplique (en plus petit) du château de Versailles, (elle est d'ailleurs surnommée le Château Louis XIV), cette demeure vient d'être vendue au prix faramineux, de 300 millions de dollars, soit 275 millions d'Euros.

Sur 23 hectares de forêt, 5 000 mètres carrés habitables, des fontaines dorées, des statues de marbre et autres fioritures de luxe agrémentent ce véritable château. Entre modernité et tradition, cette maison possède de nombreux détail somptueux.

L'heureux propriétaire de cette maison n'est autre que le prince Mohammed Ben Salman, héritier du trône saoudien. Acheté il y a 2 ans, le propriétaire restait pour l'heure encore inconnu. L'identité était soigneusement dissimulée derrière une multitude de sociétés écrans enregistrées en France et au Luxembourg. Des sociétés appartenant à Eight Investment Company, société Saodienne dirigée par le gérant de la fondation personnelle du Prince.

Le château en lui même n'est qu'une partie d'une série d'acquisitions, aux prix hallucinants. En cette même période, un Yacht à 500 millions d'euros et une peinture de Léonard de Vinci à 382 millions on étaient acquis de la même manière par le prince, qui pourtant est à la tête d'une vaste campagne de lutte contre la corruption et l'enrichissement personnel des élites de son pays...