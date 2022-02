Mouen. Calvados : un jeune homme reconnu coupable de violence envers un gendarme

À Mouen au sud-ouest de Caen (Calvados) lundi 25 septembre 2017, l'expulsion d'un père et de son fils se termine mal. Le jeune homme jugé le mercredi 13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen, pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, se voit condamné à une peine de prison avec sursis et à des dommages et intérêts dans un délibéré tombé lundi 18 décembre 2017.