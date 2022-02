Fécamp. Des jeunes de Fécamp créent leurs mini-entreprises

Vendredi 22 décembre 2017, les deux mini-entreprises du lycée Descartes/Maupassant sont officiellement lancées. Une mini-entreprise fonctionne comme une entreprise normale, avec son PDG et ses différents services. Elle développe un produit pour le vendre. La classe de BTS Technico-commerciale (30 élèves) a créé Ice Car. La société va commercialiser un kit pour voitures composé d'un grattoir et d'un spray dégivrant. La classe de troisième Prépa Pro (24 élèves) a créé Steel Light. La société va produire et commercialiser des lampes recyclées.

Ice Car

Ice Car est le projet de mini-entreprise de la classe de première année de BTS Technico-commerciale. Elle va vendre un kit pour voitures composé d'un grattoir et d'un spray dégivrant. Ce sont les élèves qui vont produire le gel dégivrant. Le kit devrait être vendu dans les grandes surfaces, les stations-service et les magasins autos du secteur (ils doivent en tout cas être démarchés).

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



Deux mini-entreprises au lycée Descartes/Maupassant de Fécamp. Impossible de lire le son.

Steel Light

Steel Light est le projet de mini-entreprise de la classe de troisième Prépa Pro. Elle produit des lampes. Ces lampes sont recyclées, réalisées par les élèves avec des cintres et des boîtes de conserve.

Le concours Entreprendre pour Apprendre

La création de ces mini-entreprises par les élèves de BTS et de troisieme du lycée Descartes/Maupassant entre dans le cadre de leur cursus scolaire. L'établissement fécampois participe au EPA. Les jeunes devront présenter leur projet devant un jury lors de la Foire internationale de Rouen (du 23 mars du 2 avril 2018). Ils seront jugés sur leur produit et surtout sur leur implication et leur présentation.

A LIRE AUSSI.

Happy apiculteur urbain, des toits de Paris aux catacombes

Quand votre cuisine se transforme en laboratoire cosmétique

Le "Louboutin" de la sellerie: la selle "connectée" Voltaire au Pays Basque