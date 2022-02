Fécamp. IRMA : des lycéens de Fécamp collectent 1 350 euros pour les sinistrés

Le 6 septembre 2017, l'ouragan IRMA a frappé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, avec des rafales de vent supérieures à 300 km/h et des vagues de dix mètres de haut sur les côtes. Touchés par la catastrophe, des élèves du Lycée Maupassant de Fécamp (Seine-Maritime) se sont mobilisés pour récolter des fonds. Ils ont organisé une soirée spectacle le 20 octobre 2017 proposant des concerts, du théâtre, de la danse, de la lecture de textes, du chant piano voix et du rap. De la petite restauration a également été proposée. En tout, la soirée aura mobilisé une quarantaine de personnes. L'opération a permis de récolter 1 200 euros. Le club d'escalade du lycée a lui organisé une soirée d'initiation le 10 novembre 2017. Une soirée qui a rapporté 150 euros.

Un don de 1 350 euros

Mardi 19 décembre 2017, une cérémonie a été organisée au sein du lycée Maupassant de Fécamp pour remettre les 1 350 euros récoltés à la Croix-Rouge. Cette dernière, comme beaucoup d'autres associations caritatives, a été présente à Saint-Martin immédiatement après le passage de l'ouragan pour apporter une aide urgente aux victimes. Trois mois plus tard, les sinistrés ont toujours besoin d'aide. Écoutez Patrick-G Dugard, le trésorier de l'unité locale du Pays des Hautes Falaises de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge présente à Saint-Martin

La Croix Rouge mène différentes actions sur l'île de Saint-Martin. Le projet écureuil : il permet la distribution des coupons d'achat à 2 000 ménages vulnérables. Le projet castor : il s'agit de fournir des matériaux de base à 500 ménages pour reconstruire leur habitation. Le projet wash : douze réservoirs d'eau sont mis à la disposition des habitants et la Croix-Rouge installe des collecteurs d'eau de pluie. Mission de lutte antivectorielle : il s'agit de prévenir les risques d'épidémie par le moustique. Le programme sera d'ailleurs étendu à l'ensemble de la zone Antilles.

