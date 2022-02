Fécamp. La Croix Rouge installe un Vesti shop à Fécamp

La Croix Rouge développe ses actions à Fécamp (Seine-Maritime). L'association est connue pour ses compétences d'urgences et de secourisme mais la Croix Rouge agit aussi dans l'action sociale. Elle propose des aides alimentaires, matérielles et financières aux plus démunis. Pour diversifier ses sources de financement, la Croix Rouge va ouvrir début 2018 un Vesti Shop.

Un lieu de vente et de formation

Un local qui proposera à la vente des vêtements donnés à l'association. Une boutique ouverte à tous évidemment. Le lieu aura également un but de formation et de lien social en faisant travailler des jeunes. Écoutez Patrick-G Dugard, le trésorier de l'unité locale du Pays des Hautes Falaises de la Croix Rouge :

Le local de la boutique Vesti Shop de la Croix Rouge de Fécamp sera situé non loin de la maison du patrimoine. Les lieux doivent être prêtés et les démarches administratives sont en cours en ce mois de décembre 2017. Ouverture prévue début janvier 2018.

