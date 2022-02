Caen. Découvrez le message de Noël 2017 de l'évêque de Bayeux-Lisieux

Comme chaque année, l'évêque du Diocèse de Bayeux-Lisieux (Calvados), Monseigneur Jean-Claude Boulanger, a livré son message de Noël à quelques jours du 25 décembre 2017. "Chaque 25 décembre, nous aimons mettre l'accent sur quelque chose en particulier, note l'homme d'Eglise. Pour ce Noël, nous avons ainsi décidé de porter notre attention sur les fragiles. Noël c'est la naissance d'un enfant dans une étable, Jésus. Il a connu la fragilité de la nature humaine. Nous vivons dans une société où la fragilité est bien marquante. Que ce soit au niveau des jeunes pour chercher du travail par exemple, mais aussi pour leurs parents ou leurs grands-parents. Nous ne savons pas ce que sera l'avenir. L'essentiel quand on est fragile, c'est de ne pas être seul."

"La fête de la relation"

La famille reste bien sûr au cœur de ce rendez-vous de fin d'année. "Noël c'est la fête de la relation. Au fond du cœur des gens, ce n'est pas la consommation qui compte, mais bien le fait d'être ensemble. C'est l'occasion pour l'être humain de retrouver ce pour quoi il est fait".

Il observe également que de plus en plus de familles peu ou pas pratiquantes, partout dans le diocèse, viennent à une messe de Noël. "Ils connaissent très peu la foi, mais nous voyons les enfants les inviter ou les pousser à aller à la messe de Noël. En revanche, pour les messes traditionnelles, les messes de minuit sont bien moins fréquentées et moins nombreuses qu'auparavant. Il n'est plus courant de s'absenter vers 22h30 pour aller à la messe. On s'est adapté à la situation de notre époque."

