Le-Havre. Insomnie : thème du huitième concours de nouvelles du Havre

Le concours de nouvelles du Havre (Seine-Maritime) est organisé conjointement avec l'UFR – Lettres et Sciences Humaines de l'université du Havre, Sciences Po et l'ESADHAR (école supérieure d'art et design Le Havre et Rouen). Il fête en 2018 ses huit ans. Le principe est simple : écrire un texte (une nouvelle) autour d'un thème. Pour l'édition 2018, le thème retenu est l'insomnie. Un thème dévoilé le 12 décembre 2017 à l'occasion du lancement du concours 2018.

Un concours ouvert aux jeunes

Le concours de nouvelles est ouvert aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens et aux enfants de l'agglomération havraise. En 2017, 113 nouvelles avaient été soumises au jury. Plus qu'un concours, l'objectif est clairement de faire aimer l'écriture et la lecture. Écoutez Sandrine Dunoyer, adjointe au Maire du Havre en charge de la culture :

Une marraine, un parrain

Nicole Caligaris et Pierre Leveillard parrainent l'édition 2018 du concours de nouvelles du Havre. L'écrivaine Nicole Caligaris animera un séminaire et un atelier. Elle assurera également le suivi de plusieurs étudiants. Pierre Leveillard est, lui, l'auteur de Les 13 sabres des naufrageurs. Il est agent de la ville du Havre, au service des Assemblées.

Huitième concours de nouvelles du Havre – la date limite de dépôt des manuscrits est fixée au mercredi 11 avril 2018. La remise des prix aura lieu le jeudi 24 mai 2018 à la bibliothèque Niemeyer du Havre – Inscription sur la page Facebook de l'événement.

