Une école à Athis de l' Orne au nom du "Petit Nicolas" une première en France

A Athis de l’Orne, on inaugurera demain,samedi, l’école totalement rénovée de la commune, « Le Petit Nicolas », du nom du célèbre écolier créé par René Goscinny et Jean Jacques Sempé en 1955 ! C’était l’époque du port de l’uniforme, de l’encrier, du poêle au fond de la classe, et de la leçon de morale quotidienne !! Ce sera la première école en France à porter ce nom. Le maire a fait participer les familles de cette commune de 2 694 habitants à choisir un nom. 37 propositions, comme les « athsitochats » et à l’unanimité, c’est « Le Petit Nicolas » qui a recueilli tous les suffrages. Une œuvre plutôt qu’un personnage célèbre c’était le vœu du maire d’Athis de l’Orne, Alain Lange... Une fois franchie les étapes pour l’exploitation de l’image de l’écolier et de son cartable, L’école « Le Petit Nicolas » qui compte 6 classes et 135 élèves, sera inaugurée demain, à 13h30, en présence de la fille du scénariste, Anne Goscinny .