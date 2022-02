Alençon. Les premières places du Tendance Live d'Alençon disponibles

La radio Tendance Ouest présente la 5ème édition du Tendance Live Anova le vendredi 26 janvier 2018. Les 500 premières places gratuites sont à retirer en exclusivité dans le restaurant Mc Donald's de Condé-sur-Sarthe (Orne).

Les premières places

Le top départ est donné par le restaurant Mc donald's de Condé-sur-Sarthe, fidèle partenaire du Tendance Live, le mercredi 20 décembre 2017. Quelques jours avant Noël, les 500 premières places gratuites du concert sont distribuées en exclusivité chez Mc Donald's.

4h00 de concert gratuit

Le Tendance Live Anova est le plus grand concert gratuit organisé dans le département de l'Orne. Près de 4h00 de concert dans une salle aux qualités acoustiques irréprochables, des animations et des cadeaux pour une soirée festive, familiale et gratuite.

La programmation inédite sera dévoilée dans quelques jours.

Les premières places sont disponibles chez Mc Donald's à Condé-sur-Sarthe - Tendance Ouest

Tendance Live Anova - Parc Anova d'Alençon - Vendredi 26 janvier 2018 - 20h00

