Migrants: tags sur un ministère pour dénoncer l'"accueil de merde"

Arrivés peu après 10H30 devant le ministère chargé notamment du logement, une vingtaine de personnes se sont rapidement alignées devant la façade de cet ancien hôtel particulier situé à une centaine de mètres de Matignon.

Les mains recouvertes de gants en latex, chacun a dessiné une lettre en capitale sur le mur de pierre, à l'aide d'une matière marron extraite de sacs en plastique ou de boîtes de mousse au chocolat.

Les manifestants, des riverains des quartiers Jaurès ou la Chapelle (dans le nord de Paris) engagés dans l'aide aux migrants via des distributions de repas notamment, se sont ensuite rapidement dispersés.

Dans un communiqué, ils ont dénoncé "la politique de tri et d'expulsion" que le gouvernement "dissimule derrière un affichage de solidarité".

"A Paris comme à Calais, à la Roya, à Briançon et ailleurs, les personnes exilées à la rue sont maltraitées et harcelées", ajoute le communiqué, en estimant que "les empêcher de manger, de dormir, de se laver et d'avoir accès à des toilettes fait tout simplement partie de la politique du gouvernement pour +réguler les flux migratoires+".

