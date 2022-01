Yvetot. Médias : Le Courrier Cauchois repris par La Manche Libre

Le Courrier Cauchois, journal fondé en 1948 par André Bettencourt, deuxième hebdomadaire régional de France avec quatre éditions en Seine-Maritime entre Rouen, Le Havre et Dieppe, en vente depuis le printemps 2016, vient d'être repris par La Manche Libre, journal indépendant, dirigé par Benoit et Noëlle Leclerc-de-Sonis.

Ce rapprochement permet à La Manche Libre, premier hebdomadaire régional de France, qui imprimait déjà sur ses rotatives Le Courrier Cauchois, de renforcer sa position et de créer une dynamique éditoriale print et digitale au service de la Normandie réunifiée.

La Manche Libre, propriétaire aussi de Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie, avait déjà procédé au début de cette année 2017 à l'acquisition de Résonance, première radio indépendante en Seine-Maritime avec cinq fréquences au Havre et sur le Pays de Caux.

La Manche Libre

L'hebdomadaire La Manche Libre a été fondé en 1944 par Joseph Leclerc-Hardy. Diffusé chaque semaine à plus de 60 000 exemplaires, il est composé de huit éditions, dont cinq dans la Manche (Cherbourg, Saint-Lô, Coutances, Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët) et deux dans le Calvados (Bayeux et Vire).