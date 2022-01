Caen. Miss Normandie "sans pression" avant Miss France 2018

Du haut de ses 20 ans, Alexane Dubourg, élue Miss Normandie vendredi 13 octobre 2017, aborde en toute sérénité l'élection de Miss France 2018, samedi 16 décembre à Châteauroux (Indre).

Comment vous sentez-vous à l'approche de l'élection ?

"Je me sens très bien, je suis très à l'aise avec les chorégraphies, notamment parce que je fais de la danse. J'ai fait beaucoup de compétitions d'équitation, donc je gère bien la pression. Le stress, ce n'est pas quelque chose qui me prend pour le moment. Je suis plutôt excitée, j'ai hâte d'y être."

Qu'avez-vous appris pendant cette période de préparation avec les autres candidates ?

"En Californie, nous avons eu des cours de catwalk (NDLR, technique de marche utilisé lors des défilés de mode) pour nous préparer à défiler, à poser correctement les pieds, à avoir un port de tête convenable. Nous avons aussi eu des cours de bonnes manières pour apprendre à nous tenir en public, donc des choses qu'on n'a pas forcément au quotidien. Tous les jours, nous progressons un peu plus parce que les répétitions sont très intenses. On commence tôt le matin, on finit tard le soir. D'abord en basket et ensuite en talon. Et avec les talons, c'est beaucoup plus compliqué forcément…"

Il n'y a pas que des moments faciles

Sur quoi devez-vous progresser avant le concours ?

"Je dois encore prendre de l'aisance. J'arrive à tout bien faire, mais il me faudrait plus d'automatismes pour ne pas avoir à réfléchir le jour du prime et que tout soit du coup plus naturel. Comme ça, je n'aurai qu'à penser au sourire."

Est-ce que vous avez créé des amitiés avec certaines miss ?

"Nous avons une très bonne ambiance générale dans la promotion. Avec le temps, certains rapprochements se créent naturellement, avec des groupes qui se forment. Je suis très proche de Miss Bretagne et Miss Pays de la Loire que j'avais déjà rencontrées avant la préparation puisque nous avions fait des shootings officiels ensemble. Ça nous a permis d'établir des liens très forts avant l'aventure pour se soutenir quand on en a besoin, parce qu'il n'y a pas que des moments faciles. Je suis aussi proche des Miss Centre-Val-de-Loire, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Alsace et Aquitaine."

Qu'est-ce qui est difficile ?

"De l'extérieur, c'est que des paillettes. Nous avons beaucoup de chance d'être là. Nous recevons beaucoup de cadeaux. Mais ce qui est plus compliqué, c'est le fait d'être toujours en répétition. Il y a une pression qui monte au fur et à mesure. Ça reste une compétition donc ça se ressent. Nous sommes loin de nos proches pendant plus d'un mois et nous n'avons pas le temps de leur parler. D'où l'importance d'avoir des liens avec d'autres miss pour parler entre nous de tout ça."

Personne n'est sûr d'être dans les douze

Avez-vous reçu un soutien de Malika Ménard, ancienne Miss Calvados devenue par la suite Miss France 2010 ?

"La journée, nous ne pouvons pas trop utiliser nos téléphones. Et quand on rentre le soir, nous sommes fatiguées. Du coup nous allons dormir. Donc avoir des liens avec des personnes à l'extérieur, c'est compliqué. J'ai eu des liens avec Malika avant la préparation. J'ai passé beaucoup de temps avec Ophélie, Miss Normandie 2013. Et je reçois aussi des conseils d'Esther qui représentait la Normandie l'année dernière et qui me donne des conseils par message."

Quel est le meilleur souvenir du voyage en Californie ?

"Il y en a tellement ! Je crois que c'est la balade à cheval sur les collines d'Hollywood avec une vue sur Los Angeles. Ça me manquait vraiment de faire de l'équitation vu que je pratique tous les jours. Le cadre était magnifique. Et puis j'ai adoré la soirée chez Mareva Georges et Paul Marciano (NDLR, propriétaire et créateur-designer pour les marques Guess). Elle nous a fait part de son expérience en tant que Miss France et a été adorable avec nous."

Est-ce que vous faites des pronostics ?

"Personne ne dit la même chose. Nous sommes toutes différentes, et les membres du jury qui font partie de la sélection pour les 12 finalistes, recherchent chacun une fille différente. On correspond toutes plus ou moins à un jury en fonction de nos critères. Et du coup, personne n'est sûr d'y aller."

Que pensez-vous de la participation d'Ed Sheeran au prime ?

"Ça été vécu comme une grosse surprise. C'est le genre de chanteur que je rêve d'aller voir en concert, et là on va danser avec lui, donc c'est encore plus extraordinaire. Nous devons faire une chorégraphie d'ouverture avec lui. C'est une fierté d'être avec lui !"

