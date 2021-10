Retour de la Musicale de Canal + ce soir avec une spéciale "filles" !

Pour celles et ceux d'entre vous qui aimez la musique, branchez vous sur Canal + si vous êtes abonnés à la chaîne cryptée. Vous pourrez suivre dès 20h55 la 22ème édition de "La musicale". Présentée par Emma de Caunes, c'est une spéciale "filles" qui vous est proposée ce soir avec Florence and the Machine, Brigitte, Camille, Selah Sue, Izia, ou encore Imany.

Télé-réalité sur TF1. Dès 20h50, suite de la 11ème saison de Koh Lanta. Après l'élimination de Florence la semaine dernière, conséquence d'une stratégie diabolique imaginée par 3 jaunes, de nombreuses surprises sont promises par la production de nouveau ce soir. On parle notamment d'un eventuel départ de Teheiura. Suivra à 22h35 la suite de la saison 2 de l'amour est aveugle.

En bref, le reste de votre programme pour ce soir :

Sur France 2, nouvelle série policière : "Deux flics sur les docks". Bruno Solo et Jean-Marc Barr interprètent deux flics aux méthodes bien différentes. c'est à 20h35. Suivra un nouvel épisode de "Un jour, un destin" avec Laurent Delahousse avec un reportage consacré à Bernard Tapie.

Sur France 3, Thalassa en direct de Brest ce soir

Sur Arte, la suite et la fin de "Face au crime" dès 20h40 sur Arte, fiction allemande que vous suivez depuis mercredi où des policiers en quête d’identité affrontent la mafia russe.

Sur M6, quelques rediffusions de la série américaine NCIS.