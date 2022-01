Caen. Calvados : peine ferme requise pour usage de cannabis en récidive

Un homme âgé de 31 ans a comparu mercredi 13 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il devait répondre d'usage de stupéfiants en récidive de juin à septembre 2017.

Ancien consommateur d'héroïne

Le prévenu qui a trois condamnations dans son casier judiciaire est connu de la justice pour violences en réunion, ainsi qu'acquisition et usage de stupéfiants. Depuis qu'il a été trouvé en possession de 7 grammes de résine de cannabis, il assure ne plus consommer : "Je suis suivi par un psychiatre pour dépression, j'ai un traitement. Avant je prenais de l'héroïne. Maintenant je ne fume même plus de joints".

Des doutes quant à son sevrage

La procureure émet des doutes quant à son sevrage : "Nous avons des documents médicaux qui prouvent qu'il se soigne, mais datés de très peu de temps". Elle requiert au vu de la récidive un mois de prison ferme.

L'avocate de la défense objecte que néanmoins, il a produit une analyse négative tendant à prouver sa bonne foi. "Il est suivi par son médecin traitant et par la maison des addictions." Elle ajoute qu'il est courageux, travaillant en intérim comme cariste même pour une seule journée. Face à cette réinsertion elle insiste sur le fait qu'une peine ferme n'aurait aucun intérêt.

Le délibéré sera rendu lundi 18 décembre 2017.

