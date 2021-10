30 ans de prison aux Assises de l'Orne pour le meurtre de sa femme

Les jurés des Assises de l’Orne ont suivi hier soir les réquisitions du parquet. Ils condamnent un marocain de 35 ans à 30 ans de prison. L’homme a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, 50 ans, de 15 coups de couteau ; de violences volontaires et tentative de meurtre sur la fille cadette de la victime et d’une voisine, venue s’interposer ce soir là, le 28 aout 2008, quartier Courteille à Alençon... L’homme, avait connu sa femme, un an plus tôt sur internet, dans son pays, avant de venir l’épouser en France. Une relation devenue rapidement tendue puis violente. Le mari avait été placé sous contrôle judiciaire pour violences conjugales, et avait l’interdiction de rencontrer la victime.