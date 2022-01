Rouen. Bonne table à Rouen : le Trend Burger Café, place des Carmes

Au coin de la place et de la rue de la Chaîne, le lieu, un peu surélevé, offre un bel espace éclairé par de grandes baies vitrées. Tout y est installé de façon à se croire à la maison : à gauche, la cuisine est accueillante avec son plot garni de plats et d'ustensiles, alors qu'à droite la salle à manger cosy vous accueille autour d'un bar où l'on s'attable sous deux grands abat-jours en osier.

Des hamburgers maison

Trady, Trend, Double cheese, Normandy ou Brunchy, même s'ils portent des noms anglais, les hamburgers sont préparés juste à côté de vous avec des produits français ! J'ai opté pour le No Meat, un végétarien donc, composé d'un pain aux six graines coupé en deux et garni d'un pavé de chèvre, d'aubergines et de courgettes poêlées, d'oignons rouges et de salade de saison (une jeune pousse de betterave, verte et rouge toute fraîche). Le tout est accompagné de frites coupées à la main parfaitement croustillantes et relevées au sel de Guérande. Un petit pot de sauce "carotte tomatée" agrémente le plat d'un léger goût sucré. Pour finir, le cheesecake et son coulis vous font décidément voyager en terre anglo-saxonne… Rapide, agréable et produits de qualité, pour un repas à partir de 13 €.

