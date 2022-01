Idées cadeaux. Quelques idées de livres normands à mettre au pied du sapin

Noël approche à grand pas et pour vous aider à faire votre choix de cadeaux pour vos proches, la rédaction vous suggère quelques livres afin de combler chacun des membres de la famille : des ouvrages à se partager ou à feuilleter ensemble pour mieux se retrouver.

Peintres des tempêtes

Publié aux Éditions des Falaises, ce très beau livre d'art séduira les amateurs de peinture. Par le choix de ce sujet Laurent Manœuvre, l'auteur, établit des correspondances entre littérature et peinture et parcourt également un grand nombre de mouvements picturaux de la peinture classique au romantisme jusqu'au pointillisme. Le critique d'art passionné de peintures de marine traite régulièrement de sujets en lien avec l'élément marin. L'auteur s'attache ici, à reconstituer le contexte historique et sociologique, dans lequel ces œuvres ont vu le jour : les grandes campagnes d'exploration maritime, l'apparition des transatlantiques ou encore l'avènement des bains de mer. Il se penche également sur la variété des effets atmosphériques qui, de tout temps, ont séduit les peintres leur suggérant un vaste répertoire de forme et des recherches toujours renouvelées en termes de composition : un ouvrage servi par des illustrations de très grande qualité (prix 34 €).

Tes premières recettes normandes

Les Éditions de la petite boîte, dont le but est de sensibiliser les plus jeunes au patrimoine, ont publié deux livrets sur les recettes normandes. Riches de conseils pratiques et tout à fait didactiques, ces recettes simples permettent de développer le goût des enfants en consommant par exemple le pont-l'évêque sous forme de soufflé ou le livarot en chouquettes, mais permettent aussi de redécouvrir d'authentiques recettes du terroir comme la teurgoule ou les douillons. Chaque recette est complétée par un encart informatif sur l'origine de ces plats ou sur la spécificité de tel ou tel ingrédient. Tous sont faciles à se procurer et surtout ces recettes donnent l'occasion aux parents de partager un moment créatif en cuisine avec leurs enfants. Et pourquoi ne pas inciter les plus jeunes à mettre la main à la pâte pour étonner aux fourneaux leurs aînés ? (Prix 4,60 €)

La pomme, le cidre et le Calvados

Rédigé par Jérôme Chaïb, docteur en écologie et fin connaisseur du patrimoine normand, cet ouvrage nous raconte la véritable histoire de ces boissons phares de Normandie. Publié aux Éditions Sutton, spécialisées dans le patrimoine, ce livre rassemble plus de 400 images anciennes collectées avec soin par l'auteur qui nous permettent de se renseigner sur la culture de la pomme et les différentes étapes de la fabrication du cidre et du calvados. Planches botaniques, cartes postales, publicités viennent ainsi enrichir cet ouvrage très documenté et témoigner de l'évolution des pratiques, des origines de nos pommiers et des variétés de nos vergers ainsi que des méthodes de distillation. Un livre qui donne envie de goûter un "bon bère" comme diraient nos grands-parents qui est, rappelons-le, difficile à faire mais facile à boire ! (Prix 23 €)

Le tour de Normandie en 80 toiles

Publié aux Éditions OREP, ce livre d'artiste rassemble 80 toiles inspirées par la Normandie. Le peintre, Allan Stephens qui vit à Villedieu-les-Poêles se lance le défi en clin d'œil à Jules Verne de parcourir la région pour en saisir l'essence en 80 toiles. Il commence son périple en juillet 2016 et pose son chevalet un peu partout en Normandie, explorant le territoire d'Est en Ouest et du Nord au Sud au fil des quatre saisons. Ses toiles se distinguent par sa touche expressive, ses silhouettes esquissées, sa façon de se jouer des perspectives à la façon d'un grand-angle et l'usage d'une palette vive. Il témoigne de la Normandie d'aujourd'hui et livre un instantané de la vie de ses habitants. Sa méthode presque documentaire nous renseigne sur la variété des activités humaines et la diversité des paysages : industriels ou naturels. L'artiste nous dévoile sa façon de percevoir la Normandie et nous invite à la découvrir sous un nouvel angle (prix 40 €).

Les trésors de la Normandie

Pour s'amuser en famille tout en enrichissant ses connaissances, les Éditions de la petite boîte ont imaginé un jeu de 7 familles bilingue français/anglais inspiré par les richesses de la Normandie. Véritable défi que se sont imposé les éditions, ce jeu de carte synthétise les atouts de la Normandie et se compose de familles thématiques évoquant la gastronomie, les animaux, les héros, l'histoire, les traditions, les événements et les lieux insolites. Du haras du pin, au lin, du château Gaillard à Jehan Ango, c'est ainsi un large panorama des spécificités régionales que brasse ce jeu de cartes. Chacune des cartes à jouer allie une photo à un dessin amusant ou l'on retrouve la mascotte des éditions et un court texte explicatif. Testez sans attendre ce jeu très bien imaginé ! (prix 4,66 €)

