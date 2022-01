Notre-Dame-des-Landes: Macron annonce une décision définitive "au plus tard en janvier"

"Le Premier ministre et les ministres concernés demanderont des compléments s'il y a lieu, et une décision définitive sera prise au plus tard en janvier. Les intérêts climatiques seront évidemment pris en compte dans notre décision. Il y a aussi les aspects démocratiques et économiques", dit le chef de l'Etat.

A LIRE AUSSI.

Trump prépare son gouvernement, premiers contacts à l'international

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

Préfet limogé après l'attaque de Marseille: le baptême du feu de Collomb

Trump retire les USA de l'accord-climat: les réactions étrangères

Le quinquennat Hollande, de A comme attentats à Z comme zone euro